Los Houston Rockets fuerzan el sexto partido ante Los Angeles Lakers

EFE

Los Houston Rockets, todavía sin Kevin Durant, sellaron este miércoles un trascendental triunfo por 99-93 en el campo de Los Ángeles Lakers y recortaron del 0-3 al 2-3 en la serie de primera ronda de los 'playoffs' del Oeste de la NBA para forzar el sexto encuentro y aferrarse a una remontada nunca vista en la historia de la liga.

Ningún equipo ha conseguido remontar un 0-3 adverso en una serie de 'playoffs' de la NBA en 160 precedentes, pero los Rockets no tiraron la toalla en esta eliminatoria pese a la baja prolongada de Durant por su esguince en el tobillo izquierdo.

Jabari Smith Jr. stepped up big to keep the Rockets season alive!



🚀 22 PTS

🚀 6-13 FGM

🚀 7 REB

🚀 2 BLK



From down 3-0 to down 3-2... Game 6 is Friday at 9:30 PM ET on Prime. pic.twitter.com/8ErP6EYsUG — NBA (@NBA) April 30, 2026

Cuatro equipos consiguieron igualar un 0-3 en una serie, pero siempre cayeron en el séptimo. Los últimos en hacerlo fueron los Boston Celtics, en 2023 contra los Miami Heat en las finales del Este.

El sexto partido se disputará el viernes en Houston, mientras que el potencial séptimo se disputaría el domingo en la Crypto.com Arena angelina.

Six first-round series will now go at least six games, the first time since 2014.



Game 6 Schedule ⬇️



THURSDAY

▪️NYK at ATL - 7PM ET ESPN

▪️BOS at PHI - 8PM ET Peacock/NBCSN

▪️DEN at MIN - 9:30PM ET ESPN



FRIDAY

▪️DET at ORL - 7PM ET Prime

▪️CLE at TOR - 7:30PM ET Prime

▪️LAL at… pic.twitter.com/sYeOPDiTU4 — NBA Communications (@NBAPR) April 30, 2026

Jabari Smith lideró ofensivamente a los Rockets con 22 puntos y el turco Alperen Sengun disputó un partido sólido con catorce puntos, nueve rebotes y ocho asistencias.

Amen Thompson también se lució con quince puntos, siete rebotes, cuatro asistencias y cuatro valiosos robos.