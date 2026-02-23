¿Los Angeles 2028?, Kevin Durant quiere ser parte del Team USA

Hiram Marín

Kevin Durant ha dejado abierta la puerta para intentar integrarse nuevamente al Team USA rumbo a los Juegos Olímpicos de 2028. El alero ha sido claro en que su intención existe siempre que su nivel de juego lo respalde. “Claro que sí, quiero jugar”, dijo al hablar de la posibilidad de competir en Los Ángeles. Para él, la edad no es el factor decisivo.

Durant también rechazó la versión de que París 2024 haya sido su despedida olímpica. “Ustedes, los medios, proyectaron eso. Yo no dije que no iba a jugar”, afirmó al referirse a esa narrativa. El veterano explicó que nunca anunció un retiro de la selección. Su postura es mantenerse disponible mientras siga siendo competitivo.

Kevin Durant, el auténtico 'Capitán América'

El cuatro veces campeón olímpico ha insistido en que no busca un lugar por trayectoria. “No quiero que me convoquen por mi antigüedad, sino por mi nivel”, señaló al hablar del proceso rumbo a 2028. Durant ha remarcado que solo aceptaría una convocatoria si puede producir en la cancha. El compromiso, dijo, debe ser real.

Los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 representarían un escenario especial al disputarse en casa. De concretarse su participación, Durant buscaría un quinto oro olímpico, algo inédito en el basquetbol masculino estadounidense. No existe aún una decisión definitiva ni convocatoria formal. Solo una intención clara condicionada a su rendimiento y salud.