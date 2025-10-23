Kevin Durant tendrá su propia serie documental

EFE

La productora Netflix anunció este jueves que prepara una serie documental que narrará la historia carrera de la estrella del baloncesto estadounidense Kevin Durant.

"El rodaje de esta extensa serie comenzó antes de la temporada 2023-2024 y de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde Durant se convirtió en el jugador de baloncesto masculino más condecorado de la historia olímpica", informó la plataforma en un comunicado.

Dirigido por Michael D. Ratner y Robert Alexander, el proyecto "narra el ascenso de Kevin Durant como uno de los jugadores de baloncesto más grandes y polarizadores, y explora su impacto en el juego y el legado que está construyendo", agregó Netflix.

La producción de esta serie documental, que todavía no tiene fecha de estreno, continuará durante la temporada actual y durante los años siguientes, a medida que se acerca al final de su carrera.

La estrella de los Houston Rockets ha ganado dos campeonatos en la NBA y a lo largo de sus 18 años de carrera ha sido seleccionado hasta 15 veces para disputar el All Star, el campeonato anual que reúne a las grandes estrellas del baloncesto.

Además, ha sido nombrado MVP de la NBA, dos MVP de las Finales, acumula cuatro medallas de oro olímpicas y ostenta el título de máximo anotador olímpico de EE.UU. de todos los tiempos, además de ser el jugador mejor pagado de la NBA.

"Kevin es, sin duda, uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, pero también es una persona fascinante con una historia inédita que inspirará y emocionará a todos los espectadores", indicó por su parte Michael D. Ratner, fundador y director ejecutivo de OBB Pictures, la división de cine y televisión de OBB Media que, junto a Ballroom, se asociará con Netflix para este proyecto.