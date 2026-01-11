LeBron James usará un parche conmemorativo de sus 23 temporadas

Hiram Marín

LeBron James utilizará un parche conmemorativo especial en su uniforme de los Los Angeles Lakers para celebrar su temporada número 23 en la NBA, una cifra inédita en la historia de la liga.

El distintivo debutará durante la campaña regular y marcará un hito que ningún otro jugador ha alcanzado. El momento será simbólico, al coincidir con el tramo final de una carrera iniciada en 2003. El parche funcionará como reconocimiento oficial a su longevidad y constancia.

BREAKING: LeBron James will wear a special-edition 23rd season jersey patch beginning tonight in Sacramento; the city where he began his legendary career in 2003.



The patches will be removed from his jersey after each game, and some will be placed into ultra-rare trading cards. pic.twitter.com/zzOEJyiFUK — Topps (@Topps) January 12, 2026

El parche estará colocado en la parte superior derecha del pecho del uniforme y mostrará la silueta de LeBron realizando su tradicional lanzamiento de tiza, una imagen que se ha convertido en parte de su identidad.

El diseño será sobrio y claramente identificable en cada partido. La NBA y los Lakers autorizarán su uso exclusivo durante la temporada. Cada aparición tendrá un valor simbólico único.

El diseño también incluirá tres franjas de color, las cuales representarán a las tres franquicias en las que LeBron ha jugado a lo largo de su carrera: Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers.

🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙌🏾👑 Need some of these for my own collection @Topps!!! So dope 🔥🔥🔥 https://t.co/DHzn08WZnm — LeBron James (@KingJames) January 12, 2026

Este detalle hará referencia directa a su recorrido completo en la liga. El parche no celebrará un solo equipo, sino toda su trayectoria. Será un elemento de memoria histórica más que de mercadotecnia.

Tras cada partido, el parche será retirado del uniforme, fechado y autenticado, antes de ser preservado como pieza oficial de colección. Cada uno corresponderá a un juego específico de su temporada 23, lo que lo convertirá en un objeto irrepetible.

De esta forma, cada encuentro quedará documentado físicamente. El parche cerrará como símbolo tangible una campaña histórica para LeBron James.