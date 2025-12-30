¿Comienza el último año competitivo de LeBron James?

Hiram Marín

LeBron James encabeza la campaña 2025-26 con 41 años y esta es su temporada número 23 en la NBA, récord histórico de longevidad en la liga.

Su continuidad se confirmó al ejercer su opción de jugador por $52.6 millones con Los Angeles Lakers, una decisión que extiende una carrera que pocos en el basquetbol profesional han igualado por duración y consistencia.

Su presencia en la duela sigue atrayendo atención global, aunque cada año se siente como potencial cierre de ciclo.

LeBron James cumple 41 años y sus récords siguen vigentes

En este certamen, el protagonismo ofensivo de los Lakers se ha desplazado parcialmente hacia Luka Doncic, quien fue adquirido por la franquicia con la expectativa de ser la primera opción del equipo y líder estadístico.

Doncic promedia mayores números de eficiencia ofensiva y volumen de juego, lo que marca una transición generacional silenciosa en Los Angeles. La coexistencia de dos superestrellas plantea retos de roles competitivos y definición de jerarquías dentro de la rotación.

A lo largo de su carrera, LeBron ha sido reconocido tanto por su inmenso profesionalismo como por una confianza competitiva muy marcada. Ha ejercido su influencia en decisiones de personal y estilo de juego, y se le ha visto defender su estatus histórico con declaraciones sobre su lugar en la conversación del GOAT, lo que reflejaría un ego competitivo que ha generado debate mediático y de afición.

The King turns 41.



Happy birthday to one and only LeBron James 👑 pic.twitter.com/WcP3oeysEX — FIBA Basketball (@FIBA) December 30, 2025

En un equipo donde otro jugador asume el liderazgo ofensivo —como sucede con Doncic— esa tensión interna de roles puede convertirse en elemento clave para considerar un retiro.

A pesar de los cambios en su papel, la longevidad y la competitividad de LeBron esta temporada continúan siendo notables. Juega más minutos de los esperados para alguien de su edad, lidera con su presencia física y sigue acumulando estadísticas relevantes incluso en una liga cada vez más joven y atlética.

El respeto de sus compañeros, tanto actuales como veteranos de la NBA, permanece incuestionable; muchos jugadores admiraron y adaptaron su ética de trabajo y profesionalismo.

Todos estos factores —edad histórica para un jugador activo, transición de rol con Doncic como primera opción, el peso de su ego competitivo y el enorme respeto que conserva— hacen que la temporada 2025-26 sea vista ampliamente como la última gran campaña de LeBron James.

Aunque él mismo aún no ha decidido públicamente su retiro, la confluencia de estos elementos coloca el cierre de su carrera en el horizonte,aunque la última palabra la tendrá el propio LeBron.