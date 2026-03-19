LeBron James igualó un récord histórico que parecía inalcanzable

Hiram Marín

LeBron James, estrella de los Los Angeles Lakers, hizo historia en la NBA este 19 de marzo al jugar el partido número 1611 de su carrera en temporada regular, igualando el récord de todos los tiempos de partidos disputados que estaba en manos de Robert Parish.

El registro de 1611 encuentros había sido establecido por Parish, legendario centro que jugó 21 temporadas entre 1976 y 1997, y que mantenía esa cima desde entonces. La marca es uno de los récords más antiguos de longevidad en la liga y ahora pertenece oficialmente a LeBron, quien lo empató tras entrar de titular contra el Miami Heat.

LeBron James enters tonight's matchup one game shy of tying the all-time games played record set by Robert Parish (1,611).



James and the @Lakers visit the Heat at 8 PM ET on NBA League Pass. pic.twitter.com/ytZJxEkihy — NBA Communications (@NBAPR) March 19, 2026

Con este hito, James sigue sumando a su currículum estadístico una de las cumbres más duras de la historia de la NBA. La carrera de LeBron, que comenzó en 2003 tras ser elegido número uno del draft, ha sido notable por su longevidad y consistencia, siendo uno de los pocos jugadores capaces de mantenerse en el nivel más alto durante más de dos décadas.

Robert Parish, miembro del Salón de la Fama, había sido durante casi 30 años el rey de los partidos jugados, con esa marca de 1611 encuentros que ahora comparte con LeBron. Parish, tres veces campeón de la NBA y reconocido por su durabilidad, fue un pilar defensivo y jugador constante durante más de dos décadas en la liga.

Su legado, aunque ahora igualado en este registro, sigue siendo profundamente respetado entre historiadores y exjugadores de la NBA. LeBron ha reconocido en múltiples ocasiones la importancia de superar marcas tan duraderas como esta en una carrera sin precedentes.