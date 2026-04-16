LeBron James está motivado por jugar playoffs junto a su hijo

Hiram Marín

Las palabras de LeBron James reforzaron el valor especial que tiene para él esta postemporada en cuya primera ronda enfrentarán a los Houston Rockets. De cara al inicio de los playoffs con Los Angeles Lakers, el veterano reconoció que la posibilidad de competir junto a su hijo es algo que lo tiene particularmente motivado. "Es surrealista, es un momento que nunca di por hecho", expresó al hablar de compartir esta instancia con Bronny James.

El propio LeBron profundizó en lo que significa llevar esa experiencia al escenario más exigente de la liga: "Poder estar en la cancha con mi hijo en playoffs… eso es otro nivel", comentó, dejando claro que no se trata solo de cumplir un sueño, sino de competir juntos por un objetivo real. También subrayó que mantiene el enfoque en ganar, pero sin perder de vista lo especial del momento.

"Tired is only in the mind." pic.twitter.com/5GHfiKrfcH — Los Angeles Lakers (@Lakers) April 15, 2026

En lo deportivo, el contexto mantiene abierta la posibilidad de verlos coincidir en minutos importantes. Bronny ha ido ganando confianza dentro de la rotación en el cierre de temporada, mientras el cuerpo técnico ha insistido en que todos deben estar listos para la serie. Esa combinación alimenta la expectativa de que el dúo pueda compartir duela en plena postemporada.

Lakers’ Bronny James explains why LA should listen to LeBron in playoffshttps://t.co/oJkx9H3354 — Basketball Forever (@clutchnewsports) April 17, 2026

Así, más allá de lo histórico, LeBron dejó una frase que resume su sentir actual: "Como padre, no hay nada más grande que esto dentro del juego". Con 41 años y una nueva carrera por el título en marcha, el líder de los Lakers encara estos playoffs con una motivación distinta, marcada por la oportunidad única de competir al lado de su hijo en el máximo escenario de la NBA.