LeBron James encabeza la lista de reservas para el Juego de Estrellas

Redacción FOX Deportes

La NBA presentó oficialmente la lista de reservas para el Juego de Estrellas, completando el panorama rumbo al All-Star Weekend.

El anuncio volvió a poner los reflectores sobre LeBron James, incluido una vez más entre los elegidos por los entrenadores. Aunque no apareció como titular en la votación inicial, su nombre se mantuvo firme en la convocatoria. La escena confirma que, incluso con el paso del tiempo, LeBron sigue siendo parte central del evento.

La inclusión de James en la lista de reservas extiende una racha histórica de participaciones consecutivas en el Juego de Estrellas con 22.

The NBA All-Star Starters & Reserves!



The three rosters for the 2026 NBA All-Star Game will be announced Tuesday (2/3) at 7:00pm/et on Peacock. pic.twitter.com/AyWd7v1TtI — NBA (@NBA) February 1, 2026

Su presencia responde tanto a su peso específico en la liga como a su rendimiento durante la temporada. Más allá de los números, su influencia dentro y fuera de la duela sigue siendo valorada por el entorno NBA. El All-Star vuelve a tener en LeBron a uno de sus protagonistas inevitables.

El formato de este año, con dos equipos de jugadores estadounidenses y uno internacional, abre escenarios interesantes.

For the 22nd time, LeBron is headed to NBA All-Star ⭐️ pic.twitter.com/Hy8QsCqoCT — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 1, 2026

Dentro de esa estructura, no se descarta que LeBron pueda ser incluso considerado como titular en alguno de los equipos de Estados Unidos. Su trayectoria, liderazgo y vigencia competitiva lo colocan como una opción natural. La decisión final dependerá de la conformación estratégica de los rosters.

Así, el anuncio de las reservas no solo completa la lista del Juego de Estrellas, sino que reaviva la conversación alrededor de LeBron James. A más de dos décadas de su debut, su nombre sigue generando expectativa y