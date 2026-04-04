Las Vegas y Seattle apuntan hacia la expansión de la NBA

Hiram Marín

La NBA comenzó a mover sus piezas hacia una expansión que luce cada vez más cercana, aunque todavía no definitiva. En la más reciente reunión de su junta de dueños, la liga dio luz verde para explorar formalmente la posibilidad de sumar nuevas franquicias.

No se trata aún de una decisión final, pero sí de un paso firme que coloca el tema en una ruta concreta. Y dentro de ese camino, hay dos destinos que dominan la conversación: Las Vegas y Seattle.

DEPORTES: Esta semana, la ciudad de Las Vegas presentó sus propuestas para al menos una posible ubicación para un pabellón de la NBA.



Más detalles ➡️ https://t.co/59KN7hfWFv pic.twitter.com/rFjKShljeD — Vegas Hoy (@vegashoytv) April 4, 2026

El acuerdo alcanzado permite iniciar el proceso para recibir propuestas de grupos interesados en adquirir equipos, siempre enfocados en esas dos ciudades. La liga no abrió el abanico a otros mercados, una señal clara de hacia dónde apunta el proyecto.

La idea que circula en los pasillos es que, si todo avanza sin contratiempos, la NBA podría crecer de 30 a 32 equipos en los próximos años, con una posible ventana de debut hacia el final de la década.

The truth stays the same—Seattle is an NBA city. pic.twitter.com/luF5wMgbjO — Seattle Supersonics (@SeattleSonics) March 25, 2026

Pero el camino todavía tiene varios filtros por delante. La votación reciente solo autoriza la exploración; falta una aprobación definitiva por parte de los dueños para que la expansión se haga realidad.

En ese punto entran factores sensibles, sobre todo el económico: el valor de las nuevas franquicias, el reparto de ingresos y el impacto que tendría en los actuales propietarios siguen siendo temas sin cerrar. No todos están completamente convencidos, y ese consenso será clave.