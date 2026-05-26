Las medidas anti 'tanking' serán una realidad en la NBA

Hiram Marín

La NBA dio un golpe fuerte al famoso 'tanking' y aprobó nuevas reglas para modificar la lotería del Draft a partir de 2027. La propuesta, impulsada por el comisionado Adam Silver, fue aprobada por 29 equipos y busca evitar que las franquicias pierdan partidos deliberadamente para obtener mejores selecciones colegiales. La liga considera que el sistema actual seguía premiando a los peores récords de la temporada regular.

El cambio más importante será la llegada del sistema “3-2-1 Lottery”, donde los peores equipos ya no tendrán la ventaja máxima para obtener el pick número uno. Ahora, las franquicias con el cuarto al décimo peor récord tendrán mayores probabilidades que los tres peores equipos de la liga. La NBA explicó que el objetivo es mantener la competitividad hasta las últimas semanas de campaña.

The NBA Board of Governors today approved a new NBA Draft Lottery system designed to eliminate incentives for teams to prioritize their position in the Draft over winning games.



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Additional information regarding the new system, including the… pic.twitter.com/o1QItNPIit — NBA Communications (@NBAPR) May 28, 2026

La lotería también crecerá de 14 a 16 equipos, incluyendo nuevas posibilidades para clubes involucrados en el Play-In. Los sembrados nueve y diez de cada conferencia recibirán opciones dentro del sorteo, mientras que algunos perdedores del mini torneo también tendrán oportunidades adicionales. Con esto, la liga busca recompensar a equipos que todavía intenten competir en lugar de desplomarse en la recta final.

Entre las medidas más severas destaca que ningún equipo podrá ganar la primera selección global en años consecutivos ni recibir picks Top 5 durante tres Drafts seguidos.

La NBA se prepara para enfrentar a uno de sus grandes enemigos: el 'tanking' Los equipos que pierden a propósito podrían ver aumentadas las sanciones

Además, la NBA tendrá facultades más amplias para castigar casos sospechosos de tanking con multas, reducción de probabilidades e incluso ajustes directos en posiciones del Draft. El nuevo sistema será evaluado entre 2027 y 2029 antes de decidir si permanece de forma definitiva.