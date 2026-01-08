La lesión de Anthony Davis podría ser más grave de lo esperado

Redacción FOX Deportes

Anthony Davis sufrió una lesión en los ligamentos de una de sus manos durante un partido reciente, un percance que inicialmente fue catalogado como una torcedura menor.

Sin embargo, con el paso de las horas la situación encendió las alarmas dentro de su equipo. El jugador no pudo continuar en el encuentro tras resentirse de la molestia.

De acuerdo con diversos reportes, los estudios médicos revelaron daño ligamentario, lo que cambió por completo el panorama inicial.

La evolución de la lesión llevó al cuerpo médico a contemplar escenarios más complejos. La molestia ha limitado el movimiento y la fuerza en la mano afectada.

Aunque en un primer momento se pensó en un tratamiento conservador, ahora existe la posibilidad real de que Davis tenga que someterse a una cirugía.

La decisión final dependerá de evaluaciones adicionales y de la respuesta del jugador en los próximos días. El procedimiento alargaría de forma significativa su tiempo de recuperación.

La potencial ausencia de Davis representaría un golpe importante para su equipo en plena temporada.

En caso de confirmarse la cirugía, el enfoque estará puesto en una rehabilitación completa y sin riesgos a largo plazo. Por ahora, la expectativa se centra en el diagnóstico definitivo y el plan médico a seguir.