Anthony Davis está bajo observación tras lesionarse

Redacción FOX Deportes

El power forward de los Dallas Mavericks, Anthony Davis, abandonó el partido del miércoles por la noche contra los Indiana Pacers a finales del primer cuarto debido a molestias en la pierna izquierda y no regresó al encuentro.La buena noticia es que no hubo rotura de tendón y el jugador podrá volver a las duelas, pero tiene que ser observado profundamente.

El entrenador de los Mavericks, Jason Kidd, declaró después de la victoria de Dallas por 107-105 que Davis intentó volver al juego, pero el equipo decidió mantenerlo fuera para no correr riesgos y esperar a ver cómo se siente día a día. Pero por lo pronto podría quedar fuera del partido del próximo sábado en la Ciudad de México contra los Detroit Pistons.

Anthony Davis went into today’s game with Achilles tendinopathy



He seemed to aggravate it prior to leaving the game



Did NOT find a play where it looks like an Achilles tear pic.twitter.com/abS0t0ul71 — Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) October 30, 2025

Davis encestó un tiro flotado cerca de la línea de fondo izquierda, su segunda canasta del partido, y cojeó al comenzar a regresar a la defensa. Se agachó cerca de la banca de los Mavericks y fue atendido antes de ser llevado al vestidor. En el reporte de lesiones previo al juego, Davis había sido listado como disponible pese a padecer tendinopatía bilateral de Aquiles.

El jugador de 32 años y 10 veces All-Star sufrió una lesión en el aductor el 8 de febrero, durante su debut en casa con los Mavericks, apenas una semana después de ser adquirido desde los Lakers en el controvertido traspaso que envió a Luka Doncic a Los Ángeles. Davis se perdió los 18 partidos siguientes, regresó para jugar ocho de los últimos diez y el equipo terminó con marca de 39-43, quedándose fuera de los playoffs un año después de haber llegado a las Finales de la NBA.