Kevin Durant se unió a un 'club' histórico en la NBA

La cifra apareció como telón de fondo desde el salto inicial: 32,000 puntos en la NBA. Frente a Orlando Magic, Kevin Durant sabía que no se trataba de una noche cualquiera. Cada enceste acercaba un poco más a una frontera histórica. El partido avanzaba con la sensación de que algo grande estaba por caer.

Durant respondió con una actuación a la altura del momento, cerrando la noche con 40 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias. Fue el motor ofensivo de Houston en la victoria por 113-108, tomando decisiones precisas cuando el juego se apretó. No hubo urgencia ni exceso. Solo lectura, talento y ejecución de élite.

¡32,000 PUNTOS DE KEVIN DURANT!



Con este triple, Kevin Durant alcanzó los 32,000 PTS en su carrera.

Con ese desempeño, Durant cruzó oficialmente la barrera de los 32,000 puntos, convirtiéndose así, en apenas el sexto jugador en la historia de la NBA en lograrlo. La marca resume casi dos décadas de producción constante y excelencia ofensiva. No responde a una racha, sino a una carrera sostenida en la élite. El número ya tiene peso propio.

Antes que él, solo LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant y Michael Jordan habían alcanzado esa cifra. Durant ahora comparte ese espacio exclusivo. Su nombre quedó anclado entre leyendas absolutas. Y el conteo sigue.