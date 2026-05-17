Jamahl Mosley, ex coach de Orlando Magic llega a los Pelicans

Redacción FOX Deportes

Los New Orleans Pelicans anunciaron este lunes la contratación de Jamahl Mosley como su nuevo entrenador en jefe, después de su salida de Orlando Magic tras cinco temporadas al frente del equipo. El estratega estadounidense firmó un contrato por cinco años y se convertirá en el décimo coach en la historia de la franquicia desde su llegada a la NBA en 2002.

Mosley dejó Orlando con marca de 189 victorias y 221 derrotas, aunque logró meter al Magic a playoffs en las últimas tres temporadas y conquistó dos títulos de la División Sureste. Su etapa terminó luego de la eliminación en primera ronda ante Detroit Pistons, serie en la que Orlando desperdició ventaja de 3-1.

The #Pelicans have named Jamahl Mosley as the team’s new head coach, Executive Vice President of Basketball Operations Joe Dumars announced today 👏 pic.twitter.com/RRIhoR5lfd — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) May 18, 2026

En Nueva Orleans tomará el lugar que ocupó de manera interina James Borrego, quien dirigió al equipo tras el despido de Willie Green en noviembre de 2025. Borrego terminó con récord de 24-46, mientras que los Pelicans cerraron la campaña 2025-26 con foja de 26-56 y fuera de playoffs por segundo año consecutivo.

La directiva encabezada por Joe Dumars apuesta por Mosley debido a su perfil defensivo y su capacidad para desarrollar talento joven, algo que mostró en Orlando con jugadores como Paolo Banchero y Franz Wagner. Ahora se espera que pueda estabilizar un roster encabezado por Zion Williamson, además de impulsar el crecimiento de figuras como Trey Murphy y Dejounte Murray para regresar al equipo a la pelea en la Conferencia Oeste.