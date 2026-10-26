Ja Morant estará varias semanas fuera por lesión

EFE

Ja Morant, de los Portland Trail Blazers, se perderá cuatro semanas de competencia en la NBA por una distensión de grado 2efe en el isquiotibial izquierdo, informó la franquicia de Oregon.

El ágil base se retiró lesionado anoche en el último cuarto del partido que los Blazers perdieron (103-124) ante los Memphis Grizzlies, en el reencuentro del jugador con su ex equipo.

Morant sumaba 14 puntos y 3 asistencias en el momento de la lesión.

Trail Blazers guard Ja Morant sustained a left hamstring injury during last night’s game against the Memphis Grizzlies. Imaging revealed a grade two left hamstring strain.



Morant will be re-evaluated in four weeks. pic.twitter.com/Pbn8OmB2Bi — Portland Trail Blazers (@trailblazers) October 30, 2026

Fue la primera derrota de la temporada para el equipo de Portland, que incorporó el pasado verano a Morant en un traspaso procedente de los Grizzlies.

El jugador, número 2 del Draft de 2019, tuvo un inicio estelar en su trayectoria en la NBA, conquistando el galardón al debutante del año en 2020, el premio al jugador con mayor progresión en 2022 y siendo elegido en dos ocasiones para el Partido de las Estrellas de la NBA.

Sin embargo, su carrera se vio truncada a partir de marzo de 2023, cuando la NBA le impuso una suspensión de 25 partidos por mostrar un arma de fuego durante una retransmisión en directo en las redes sociales.

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La suspensión y las lesiones, así como su falta de sintonía con los Grizzlies, le han lastrado en los últimos años, y su llegada a los Blazers le ofrece una nueva oportunidad para relanzar su nivel competitivo.

Pese al nuevo comienzo en Oregon, los registros de Morant continúan lejos de sus mejores marcas en la liga, y actualmente promedia 15,8 puntos, 7,4 asistencias y 4,6 rebotes por partido.