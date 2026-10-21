LeBron James, criticado por practicar su swing de golf durante el himno nacional

Hiram Marín

LeBron James volvió a situarse en el centro de la polémica tras la difusión de un video grabado antes de un partido de la NBA. Durante la interpretación del himno nacional estadounidense en el arranque de temporada de los Philadelphia 76ers frente a los New York Knicks, las cámaras captaron al jugador realizando movimientos de calentamiento, practicando un swing de golf e imitando tiros a la canasta mientras sus compañeros permanecían inmóviles.

La acción desató de inmediato una ola de indignación en redes sociales, donde multitud de usuarios catalogaron su conducta como una falta de respeto al protocolo.

Donald Trump calls out LeBron James pic.twitter.com/knuxWtNtSD — NBACentral (@TheDunkCentral) October 22, 2026

Las críticas en los medios de comunicación no tardaron en escalar, convirtiendo el gesto de la figura del básquetbol en un acalorado debate nacional.

La controversia cobró mayor fuerza tras la intervención del presidente Donald Trump, quien arremetió con dureza en la red Truth Social calificando al deportista como "una total vergüenza".

LeBron James debutó y ganó con los 76ers en el arranque de la NBA Los New York Knicks vieron abollada su corona en la primera fecha del básquetbol

Trump afirmó que la actitud de James desprecia a la nación y le exigió ofrecer disculpas públicas a los veteranos y héroes militares fallecidos. Analistas y figuras conservadoras respaldaron el pronunciamiento, argumentando que una estrella de su jerarquía debe guardar compostura ceremonial.

Por su parte, defensores y seguidores del jugador sostienen que la reacción mediática ha sido totalmente desmedida e injusta. Argumentan que James simplemente ejecutaba estiramientos habituales y rutinas físicas necesarias para soltar los músculos e iniciar el compromiso deportivo.