Hornets y Pistons transformaron la duela en ring de lucha libre

Redacción FOX Deportes

El juego entre Charlotte Hornets y Detroit Pistons, disputado este 9 de febrero, cambió de tono de forma abrupta en el tercer cuarto.

Una falta flagrante cerca de la pintura encendió los ánimos cuando Moussa Diabate y Jalen Duren quedaron frente a frente. El intercambio subió de intensidad en segundos y la confrontación se trasladó al centro de la cancha. Lo que parecía un reclamo terminó en empujones y golpes.

Status alert: Moussa Diabate, Miles Bridges, Jalen Duren, Isaiah Stewart have been ejected for fighting Monday.pic.twitter.com/MWqm0cSlO5 — Underdog NBA (@UnderdogNBA) February 10, 2026

La bronca creció cuando otros jugadores intervinieron para separar o respaldar a sus compañeros. Miles Bridges se involucró por parte de Charlotte, mientras que Isaiah Stewart, que salió corriendo desde la banca a repartir golpes lo hizo del lado de Detroit.

El cuerpo arbitral detuvo el partido durante varios minutos para controlar la situación. El ambiente en la arena se volvió tenso mientras se revisaban las acciones.

Tras la revisión, los árbitros determinaron dos expulsiones por equipo. Por los Hornets, Diabate y Bridges fueron enviados a los vestidores. En los Pistons, las expulsiones correspondieron a Duren y Stewart, señalados como participantes directos del altercado. La decisión dejó a ambos equipos con rotaciones reducidas para el resto del encuentro.

El partido se reanudó después de varios minutos, aunque la bronca marcó el desarrollo del juego. La intensidad defensiva se mantuvo, pero con mayor cautela tras las expulsiones. El incidente se convirtió en el momento central de la noche, por encima del marcador. Ahora, la NBA revisará lo ocurrido para determinar si hay sanciones adicionales.