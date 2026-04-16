Hornets, Magic, Warriors y Suns, por los últimos lugares en playoffs

Hiram Marín

Después de partidos intensos que pasaron por preliminares y ronda de perdedores, por fin quedaron definidos los últimos dos partidos del torneo play in en ambas conferencias de la NBA.

Primeramente, del lado de la Conferencia del Este, el sembrado 9, Charlotte Hornets, enfrenta al sembrado 8, Orlando Magic, en un partido que se espera disputado de principio a fin.

🏆 PLAYOFF PICTURE 🏆



▪️ PHI wins, secures East 7-seed

▪️ GSW wins, will play PHX for West 8-seed

▪️ ORL loses, will play CHA for East 8-seed



The NBA Playoffs presented by @Google begin April 18th! pic.twitter.com/tXNecSGB6N — NBA (@NBA) April 16, 2026

LaMelo Ball, quien fue multado por exceso de contacto en el partido contra Miami, es el líder de Charlotte y el duelo personal será sin duda ante Paolo Banchero. Ambos intentarán guiar a sus equipos con el objetivo de enfrentarse a los Detroit Pistons en la primera ronda de playoffs.

Por otra parte, en el Oeste, medirán fuerzas los Golden State Warriors, sembrado 10, contra Phoenix Suns, Sembrado 8. El ganador tendrá una dura prueba, pues en la primera ronda enfrentará al actual campeón de la NBA, Ohlahoma City Thunder.

DRAYMOND GREEN WITH A PAIR OF INCREDIBLE STEALS IN THE CLUTCH.



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Stephen Curry está de regreso con los Warriors, mientras que Devin Booker es la cara de los Suns. Los triples estarán a la orden del día y aunque Phoenix es ligeramente favorito, Golden State tratará de dar la que sin duda sería una sorpresa.

La mira de los aficionados está puesto en estos partidos que son, deportivamente de vida y muerte.