¿Qué esperar del torneo play in de la NBA?

Hiram Marín

El torneo de play-in de la NBA arranca este martes 14 de abril con cruces ya definidos tras el cierre de la temporada regular.

En la Conferencia Este, Orlando Magic (7) se mide a Philadelphia 76ers (8), mientras que Miami Heat (9) enfrenta a Charlotte Hornets (10) en duelo de eliminación directa.

En el Oeste, Phoenix Suns (7) choca con Portland Trail Blazers (8), y Los Angeles Clippers (9) se enfrenta a Golden State Warriors (10).

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La narrativa de estos cruces se construye desde la urgencia total: los equipos mejor posicionados buscan evitar el desgaste adicional, mientras que los de la parte baja no tienen margen de error.

La cercanía en rendimiento durante la temporada regular anticipa partidos cerrados, donde cualquier racha puede inclinar la balanza.

En este contexto, los emparejamientos adquieren un tono estratégico desde el primer minuto. El ganador del 7 contra 8 en cada conferencia avanza como séptimo sembrado, mientras que el perdedor tendrá que enfrentar al sobreviviente del 9 contra 10 por el último boleto. Ese segundo cruce suele ser el más tenso, con un equipo golpeado ante otro que llega con impulso competitivo.

THE NBA PLAY-IN MATCHUPS ARE SET 🍿



Who you got to advance? 👀 pic.twitter.com/LJXChNIe2d — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 13, 2026

Finalmente, el play-in vuelve a perfilarse como un filtro de máxima exigencia antes de los playoffs. Los equipos que logren avanzar no solo habrán superado escenarios de eliminación directa, también llegarán con ritmo y presión acumulada.

Así, estos enfrentamientos no solo reparten los últimos boletos, también marcan el tono con el que se abrirá la postemporada.