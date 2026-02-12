Fin del camino: Chris Paul anunció oficialmente su retiro

Hiram Marín

Chris Paul, uno de los bases más influyentes de su generación, anunció oficialmente su retiro del basquetbol profesional tras más de dos décadas en la NBA.

La decisión llegó poco después de que los Toronto Raptors lo cortaran de su roster.

El veterano jugador compartió el mensaje a través de sus redes sociales, donde expresó gratitud por una carrera que marcó su vida y su identidad deportiva.

El movimiento de Toronto se produjo luego de adquirirlo en un traspaso, aunque Paul nunca llegó a disputar un partido oficial con la franquicia canadiense.

La organización optó por liberarlo de inmediato, lo que abrió la puerta al anuncio definitivo de su retiro de las duelas.

A lo largo de su trayectoria, Chris Paul fue seleccionado 12 veces al Juego de Estrellas y se consolidó como uno de los mejores armadores en la historia de la liga.

Finalizó su carrera como el segundo dentro de los históricos en asistencias y robos, además de conquistar dos medallas de oro olímpicas con Estados Unidos.

Pese a no haber conseguido un campeonato de la NBA,

su legado quedó definido por su liderazgo, inteligencia y consistencia competitiva.

Paul fue referente dentro y fuera de la cancha durante más de 20 temporadas, y su nombre apunta a una futura inducción al Salón de la Fama del basquetbol.