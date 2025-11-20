Chris Paul confirmó que la actual temporada es su 'last dance'

Redacción FOX Deportes

Chris Paul confirmó que la temporada 2025-26 será la última de su carrera, y lo hizo con un mensaje emotivo publicado horas antes del duelo entre Clippers y Hornets en Carolina del Norte.

El base, de 40 años, habló de gratitud y del privilegio de seguir compitiendo en su campaña final. El anuncio selló lo que ya se intuía desde su regreso a Los Ángeles. En el vestidor, compañeros y cuerpo técnico reconocieron la magnitud del momento.

La decisión llega en su temporada número 21, después de firmar un contrato por un año con los Clippers. Su presencia ha sido clave como veterano que marca ritmo, orden y calma en una plantilla joven. Aunque su rol en cancha es más limitado, su liderazgo se mantiene intacto. Cada ciudad que visita esta campaña se ha convertido, de facto, en una parada de despedida.

La trayectoria de Paul está marcada por una constancia excepcional: 12 veces All-Star, 11 selecciones All-NBA y 9 inclusiones en equipos defensivos.

Fue, durante años, el modelo del base moderno que combina visión, lectura de juego y agresividad defensiva. Su impacto trasciende números, influyendo en generaciones que crecieron viéndolo controlar partidos a su ritmo. Pocas carreras han sido tan completas y reconocidas.

En estadísticas históricas, 'CP3' cierra con promedios de 16.9 puntos, 9.2 asistencias, 4.4 rebotes y 2.0 robos por partido.

Lideró la liga cinco veces en asistencias y seis en robos, prueba de su dominio en ambos lados del balón. Son cifras que lo perfilan como uno de los mejores bases de todos los tiempos. Su última campaña ya se vive como celebración, homenaje y legado en marcha.