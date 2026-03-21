El mexicano Karim López se declaró elegible para el Draft 2026

Hiram Marín

El mexicano Karim López dio un paso clave rumbo a la élite del basquetbol mundial al declararse elegible para el Draft de la NBA 2026. El alero sonorense tomó la decisión tras analizar su presente y proyección profesional. A sus 18 años, considera que el momento es el indicado para dar el salto. Su nombre ya forma parte de la conversación internacional.

A su corta edad, López llega al proceso como uno de los mejores prospectos internacionales de su generación. De acuerdo con distintos rankings, aparece proyectado en zona de primera ronda. Su perfil incluso lo coloca con posibilidades de colarse en el top 10. Sería un escenario histórico para un jugador nacido en México.

🚨🇲🇽 ¡QUE SUENE FUERTE!

El mexicano Karim López se declara elegible para el NBA Draft 2026.

🤩🏀 La historia se está escribiendo. pic.twitter.com/TMeVNCTBM2 — NBA MÉXICO (@NBAMEX) March 23, 2026

El originario de Hermosillo construyó su candidatura tras su paso por los New Zealand Breakers en la NBL de Australia. Ahí formó parte del programa Next Stars, compitiendo ante nivel profesional. Su desarrollo fue constante y logró consolidarse como una de las piezas jóvenes más interesantes del circuito.

Con esta decisión, López se coloca oficialmente en la vitrina de las 30 franquicias de la NBA, en un proceso que podría marcar un antes y un después para el basquetbol mexicano.

De cumplir con las proyecciones, se convertiría en el primer jugador nacido en México en ser elegido en primera ronda del draft. El siguiente paso será confirmar ese potencial en junio.