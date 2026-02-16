Publicación: martes 17 de febrero de 2026

EFE

El Juego de Estrellas de la NBA fue el más visto desde 2011

El nuevo formato fue favorecedor para que los aficionados regresaran a la pantalla

El Juego de Estrellas de Los Angeles, que estrenó nuevo formato con un cruce entre estrellas de Estados Unidos y del Resto del Mundo, fue el más visto desde 2011, según informó la NBA en un comunicado.

Un promedio de 8.8 millones de espectadores siguieron por televisión el partido de las estrellas disputado en el Intuit Dome de Los Angeles, casa de los Clippers, según datos de Nielsen y de Adone Analytics compartidos por la NBA.

El Team USA Stars ganó en la resurrección del Juego de Estrellas

El Team USA Stars ganó en la resurrección del Juego de Estrellas

El nuevo formato trajo emociones, defensa y jugadas espectaculares

El nuevo formato estrenado por la NBA ha logrado aumentar el nivel competitivo, después de que en los últimos años este partido hubiera perdido mucho interés por la falta de compromiso de los protagonistas.

El evento de este año supuso un choque entre dos equipos formados por jugadores estadounidenses, el Team USA Stripes y el Team USA Stars, y uno integrado por jugadores internacionales, el Team World.

El mini torneo vio triunfar al Team Stars, integrado por Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson y Tyrese Maxey.

El Juego de Estrellas de la NBA resurgió y dejó mucho aprendizaje

El nuevo formato con tres equipos y minipartidos elevó la competitividad desde el inicio y evitó lapsos largos sin intensidad
La estructura redujo el “show sin defensa” y generó cierres más apretados, algo que no se veía en años recientes
Actuaciones como la de Anthony Edwards destacaron porque ocurrieron en un entorno más exigente y menos relajado
La intensidad mostrada por figuras jóvenes, incluido Victor Wembanyama, marcó el tono competitivo del juego
La división por identidades ayudó a dar contexto al juego: Stripes: veteranos consolidados, Stars: jóvenes con trayectoria ascendente y World: al talento del resto del mundo
Varios jugadores reconocieron que el formato obligó a jugar en serio desde el primer periodo, no solo al cierre
El ritmo más corto de los partidos mantuvo la atención del público y redujo la sensación de trámite
El formato facilitó duelos directos atractivos entre estrellas, algo que el modelo tradicional había diluido
La edición 2026 confirmó que el NBA All-Star Game puede evolucionar sin perder impacto mediático
La respuesta general mostró que la innovación funciona cuando los jugadores sienten que el resultado importa

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS