El Juego de Estrellas de la NBA fue el más visto desde 2011

EFE

El Juego de Estrellas de Los Angeles, que estrenó nuevo formato con un cruce entre estrellas de Estados Unidos y del Resto del Mundo, fue el más visto desde 2011, según informó la NBA en un comunicado.

Un promedio de 8.8 millones de espectadores siguieron por televisión el partido de las estrellas disputado en el Intuit Dome de Los Angeles, casa de los Clippers, según datos de Nielsen y de Adone Analytics compartidos por la NBA.

El Team USA Stars ganó en la resurrección del Juego de Estrellas El nuevo formato trajo emociones, defensa y jugadas espectaculares

El nuevo formato estrenado por la NBA ha logrado aumentar el nivel competitivo, después de que en los últimos años este partido hubiera perdido mucho interés por la falta de compromiso de los protagonistas.

El evento de este año supuso un choque entre dos equipos formados por jugadores estadounidenses, el Team USA Stripes y el Team USA Stars, y uno integrado por jugadores internacionales, el Team World.

El mini torneo vio triunfar al Team Stars, integrado por Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson y Tyrese Maxey.