Dramatismo absoluto en Washignton; Oklahoma empata la serie

EFE

Los Oklahoma City Thunder respondieron este miércoles a los San Antonio Spurs con un triunfo por 122-113 que iguala 1-1 la final del Oeste, en un duelo muy costoso para ambos equipos por las lesiones de Jalen Williams y Dylan Harper.

Con el 1-1, la serie se traslada ahora a San Antonio para los dos próximos encuentros, que se disputarán el viernes y el domingo.

Los Thunder sabían lo que era perder el primer partido en casa: la temporada pasada cayeron ante los Denver Nuggets en las semifinales del Oeste y también frente a los Indiana Pacers en las Finales de la NBA, ambas series ganadas en siete por Oklahoma City.

Hoy, Mark Daigneault le encomendó a Isaiah Hartenstein la ingrata misión de frenar a Victor Wembanyama, encendido el lunes en el primer partido de la serie con 41 puntos y 24 rebotes. El alemán cumplió con nota, especialmente en el primer tiempo, al contener a Wembanyama en apenas siete puntos y cinco rebotes.

Por el camino, los Thunder perdieron a Jalen Williams, víctima de una aparente recaída en los isquiotibiales que le han tenido prácticamente fuera de todos los 'playoff'. Se retiró en el primer cuarto y no volvió a pisar la pista.

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Más tarde, en el tercer cuarto, los Spurs verían cómo caía Dylan Harper, también con molestias en los isquiotibiales tras una caída incómoda. El 'rookie', que se estaba consolidando como la segunda espada de Wembanyama en San Antonio, tampoco volvió a la pista.

Su posible baja se suma a la de De'Aaron Fox en San Antonio, que se ha perdido los dos partidos en Oklahoma City por un esguince de tobillo, dejando a los Spurs sin dos de sus bases principales.