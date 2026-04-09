Doc Rivers ya no es el head coach de los Milwaukee Bucks

Redacción FOX Deportes

La etapa de Doc Rivers al frente de los Milwaukee Bucks llegó a su fin tras una temporada 2025-26 muy por debajo de las expectativas.

El equipo terminó con marca perdedora de 32-50 y fuera de la pelea por los playoffs en la Conferencia Este, un resultado que contrastó con el talento del roster. La organización tomó la decisión de cortar el proceso en busca de un nuevo rumbo competitivo.

NEWS: Doc Rivers is departing as head coach of the Milwaukee Bucks, sources confirmed to The Athletic on Sunday. pic.twitter.com/erNqGmWjto — The Athletic (@TheAthletic) April 13, 2026

Entre las principales razones del cese destacan los malos resultados sostenidos y la falta de una identidad clara en la duela. El equipo no logró consistencia ni en ofensiva ni en defensa, además de que nunca encontró estabilidad durante la campaña.

A esto se sumaron problemas físicos en jugadores clave como Giannis Antetokounmpo, lo que complicó aún más el panorama para el cuerpo técnico.

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También influyó el desgaste interno a lo largo de la temporada, con cuestionamientos sobre el manejo del vestidor y la dirección del proyecto. Las expectativas eran altas tras la llegada de Rivers, pero los resultados no acompañaron en ningún momento. La falta de respuesta en momentos clave terminó por acelerar una decisión que ya parecía encaminada en la recta final del calendario.

De cara al futuro, los Bucks ya analizan posibles reemplazos para el banquillo, con perfiles que puedan reconectar al grupo y devolverle protagonismo en el Este.

Entre los nombres que han surgido están Darvin Ham, Taylor Jenkins y James Borrego. La franquicia buscará un entrenador que maximice su talento y recupere el nivel competitivo que se espera de una plantilla de este calibre.