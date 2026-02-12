De'Aaron Fox tomará el lugar de Giannis Antetokounmpo en el Juego de Estrellas

EFE

De'Aaron Fox, de los San Antonio Spurs, fue elegido para sustituir al lesionado Giannis Antetokounmpo en el Juego de las Estrellas que tendrá lugar este domingo en Los Ángeles, según informó este jueves la NBA.

Antetokounmpo no se ha recuperado de la lesión en la pantorrilla que sufrió el pasado 23 de enero durante un partido en Denver.

Para Fox, será la segunda convocatoria al All Star. El base de los Spurs promedia esta temporada 19,4 puntos, 3,8 rebotes y 6,3 asistencias por partido.

Los Spurs, segundos en el Oeste, estarán representados en el 'All Star' también por Victor Wembanyama, además de por Stephon Castle y Dylan Harper en el torneo 'Rising Stars' para novatos de primer y segundo año.

Por primera vez, el 'All Star' consistirá en un minitorneo formato 'round robin' entre tres equipos -dos de Estados Unidos ('Stripes' y 'Stars') y uno del Mundo- antes de una final entre los dos mejores, en lugar del clásico enfrentamiento entre Este y Oeste.

Fox ha sido asignado al equipo 'Stripes', dirigido precisamente por el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson; por lo que Normal Powell, que tiene nacionalidad jamaiquina, ha sido reubicado en el combinado internacional.