De su futuro solo sabe, que no sabe nada: LeBron James

La estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, sembró este domingo dudas sobre su continuidad en el basquetbol al afirmar que no tiene claro su futuro de cara a la próxima temporada y enfatizó que en lo único que piensa es en vivir.

"Solo quiero vivir, cuando lo tenga claro, lo haré saber. No tengo ni idea, solo quiero vivir", indicó el jugador en una rueda de prensa en el marco del All-Star de la NBA que se disputa este domingo en el estadio Intuit Dome de Inglewood (California).

James agregó que tiene "muchas cosas sobre la mesa" que explorará una vez sienta que su tiempo en la pista ha concluido y que entre ellas se encuentran sus aspiraciones por formar parte de la junta directiva de la NBA.

"También hay otras empresas que seguiré explorando para ver qué me motivará en mi carrera posterior, pero ahora mismo sigo centrado en el presente, y eso es lo que tengo en mente", dijo.

Aunque su prioridad, una vez se retire, será centrarse en su familia: "Una de mis pasiones es crear recuerdos que perduren para siempre", afirmó.