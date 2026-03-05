Bam Adebayo se unió al grupo de los 10,000 puntos

Redacción FOX Deportes

El centro Bam Adebayo alcanzó un nuevo hito en su carrera al superar los 10,000 puntos en la NBA durante el triunfo de Miami Heat 121-110 sobre Detroit Pistons el 8 de marzo de 2026. El interior terminó la noche con 24 puntos, suficientes para rebasar la cifra histórica en un partido disputado en el Kaseya Center de Miami.

Adebayo llegó al encuentro a 23 puntos de los 10,000, por lo que el objetivo era claro desde el inicio del juego. Con su actuación ofensiva, el centro se convirtió además en apenas el segundo jugador en la historia del Heat en alcanzar esa cifra, uniéndose a Dwyane Wade como los únicos con ese registro dentro de la franquicia.

El partido también tuvo otras figuras importantes para Miami. Tyler Herro encabezó la ofensiva con 25 puntos, mientras Adebayo complementó su actuación con presencia en la pintura y jugadas claves que ayudaron al Heat a asegurar la victoria ante Detroit.

Superar los 10,000 puntos es un logro significativo en la liga. Alrededor de 380 jugadores en la historia de la NBA han alcanzado esa cifra, considerada uno de los primeros grandes hitos estadísticos para medir la producción anotadora de un jugador en su carrera.