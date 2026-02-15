Anthony Edwards le imprimió su 'magia' al Juego de Estrellas

Hiram Marín

El renovado NBA All-Star Game 2026, celebrado en el Intuit Dome de Inglewood, California, presentó un formato competitivo con tres equipos enfrentándose en minipartidos de 12 minutos.

En ese escenario, Anthony Edwards, guard de los Minnesota Timberwolves, emergió como pieza clave de Team USA Stars, aportando anotaciones decisivas desde el primer partido del torneo. Su versatilidad ofensiva y energía constante lo convirtieron en un referente para un conjunto plagado de talento joven.

El Team USA Stars ganó en la resurrección del Juego de Estrellas El nuevo formato trajo emociones, defensa y jugadas espectaculares

Edwards totalizó 32 puntos, nueve rebotes y tres asistencias en apenas 26 minutos de juego a lo largo del evento, cifras que reflejan eficiencia y protagonismo cada vez que estuvo en cancha.

En el primer enfrentamiento, su triple para forzar el tiempo extra fue crucial para que Stars superara a Team World, marcando el tono competitivo del fin de semana. Su impacto fue tanto estadístico como emocional, elevando el rendimiento colectivo del equipo.

La final contra Team USA Stripes terminó con un contundente 47-21 a favor de Team Stars, donde Edwards siguió siendo figura con ocho puntos y acciones clave que desarticularon la defensa rival.

Aunque el marcador final fue amplio, su consistencia a lo largo de las fases del torneo le permitió consolidarse como una de las figuras emergentes de la liga. La victoria de Stars confirmó que el nuevo formato podía producir intensas batallas llenas de emoción y competitividad.

Al concluir la jornada, Edwards recibió el trofeo de Jugador Más Valioso (MVP) del Juego de Estrellas, el primero de su carrera en este evento, al destacarse por su madurez y capacidad para brillar en momentos decisivos.