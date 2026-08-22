A un mes del inicio de la NBA, ¿los Knicks son candidatos al bicampeonato?

Hiram Marín

Tras romper una sequía de 53 años al proclamarse campeones de la NBA, los New York Knicks entran a la contienda como candidatos firmes para repetir la corona.

El equipo neoyorquino conserva la columna vertebral que dominó la postemporada, encabezada por el MVP de las Finales, Jalen Brunson, y piezas clave como Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Mikal Bridges y Josh Hart.

Con este núcleo consolidado, la quinteta titular mantiene intacta la química, la garra defensiva y el poderío ofensivo necesario para defender el cetro con absoluta autoridad.

Karl-Anthony Towns in the 2026 playoffs:



55.1 FG%

45.6 3P%

90.9 FT% pic.twitter.com/90jTshszXq — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) September 3, 2026

En los movimientos de verano se priorizó dar continuidad al bloque y afinar la rotación secundada por José Alvarado y Jordan Clarkson desde la banca. La salida más sensible en la pintura fue la del centro Mitchell Robinson, quien emigró a los Boston Celtics, pero la directiva actuó para cubrir ese hueco firmando al experimentado Andre Drummond.

Esta incorporación busca mantener la solidez en la protección de la pintura y el rebote, aspectos indispensables para aguantar el desgaste de una larga campaña.

El calendario de la fase regular los enfrentará a una Conferencia Este mucho más competitiva y con deseos de revancha. Rivales de peso como los Boston Celtics, Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers y Milwaukee Bucks reforzaron sus alineaciones, mientras que en el Oeste conjuntos como los San Antonio Spurs o Minnesota Timberwolves representan amenazas serias.

happy birthday, Cap ? pic.twitter.com/0zzEwWD9Cj — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) August 31, 2026

La exigencia del torneo regular servirá como prueba de fuego para medir la capacidad del cuadro neoyorquino al enfrentar duelos de alta intensidad cada semana.

Las posibilidades reales de conseguir el bicampeonato pasarán por la gestión física del plantel y la consistencia en los momentos cruciales.

La mezcla de superestrellas probadas en playoffs, la profundidad de su banca habitual y el hambre de sostener una dinastía colocan a Nueva York en el grupo de máximos favoritos.

Si las lesiones respetan a sus hombres estelares, la escuadra neoyorquina tiene los argumentos basquetbolísticos y el carácter de sobra para volver a levantar el trofeo Larry O'Brien.