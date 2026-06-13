53 años después, llegó el milagro y los Knicks son campeones

Hiram Marín

Tuvieron que pasar 53 años para que los New York Knicks, uno de los equipos más tradicionales de la NBA pudieran ganar el trofeo Larry O'Brien, el cual ni siquiera existía la última vez que se coronaron campeones.

El equipo neoyorquino derrotó 94-90 a unos impetuosos y jóvenes San Antonio Spurs, que llegaron sin que nadie diera mucho por ellos y por momento pusieron en predicamentos a los ahora campeones.

FOR THE FIRST TIME IN 53 YEARS, THE KNICKS ARE NBA CHAMPIONS 🏆



New York defeats San Antonio 4-1 in the NBA Finals, capturing their third championship in franchise history! pic.twitter.com/i1gmntBe06 — NBA (@NBA) June 14, 2026

Como sucedió en los últimos encuentros, Nueva York vino de atrás, bajo la batuta de Jalen Brunson, quien anotó 45 puntos y se echó el equipo al hombro, pues su principal socio: Karl Anthony-Towns tuvo problemas de faltas y solo pudo anotar dos puntos.

Del lado de los Spurs, Victor Wembanyama finalizó el encuento con 19 puntos y 14 rebotes, pero no pudo mantener la ventaja, pues la experiencia de los Knicks se impuso en el justo momento para quedarse con el marcador y no dejarlo escapar.

for the boroughs and Knicks fans around the world 🏆 pic.twitter.com/tsqfmm0Bd8 — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) June 14, 2026

La serie terminó 4-1 favorable a los Knicks, que se coronaron en territorio ajeno y festejaron al máximo conforme el cronómetro moría y posteriormente levantaron el trofeo y celebraron que Jalen Brunson se quedó con el trofeo Bill Russell como MVP de las finales.

Finalmente "este sí fue el año" y los New York Knicks son por fin los campeones de la NBA.