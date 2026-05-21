Se revelaron algunas causas de la muerte de Kyle Busch

Redacción FOX Deportes

Las nuevas revelaciones sobre la muerte de Kyle Busch apuntan a que una grave complicación respiratoria pudo haber sido la señal de alerta previa a su fallecimiento.

Este viernes se dio a conocer el contenido de una llamada al 911 realizada un día antes de su muerte, en la que se reportó que el piloto presentaba dificultad para respirar y que incluso estaba tosiendo sangre mientras permanecía en las instalaciones de General Motors en Concord, Carolina del Norte.

The FIA extends its deepest condolences following the passing of Kyle Busch.



A two-time NASCAR Cup Series champion and one of the sport’s defining, generational talents, Kyle inspired many through his passion, determination and extraordinary achievements on track.



Our thoughts… pic.twitter.com/RxFwWFUL8K — FIA (@fia) May 22, 2026

De acuerdo con el audio obtenido por medios estadounidenses, la persona que solicitó ayuda médica informó que Busch se encontraba muy acalorado, sentía que podía desmayarse y expulsaba sangre al toser. El reporte también indicó que el bicampeón de la NASCAR Cup Series estaba consciente, pero permanecía tendido en el piso de un baño mientras esperaba la llegada de los servicios de emergencia.

Tras recibir atención en el lugar, Busch fue trasladado a un hospital de Charlotte. Diversos reportes señalan que el piloto había presentado problemas respiratorios durante las semanas previas e incluso buscó asistencia médica por una fuerte tos durante una competencia reciente. Sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado hasta el momento si esos síntomas estuvieron directamente relacionados con la causa de su muerte.

Will Buxton remembers two-time NASCAR champion Kyle Busch. pic.twitter.com/ptqKGCCiC9 — INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) May 22, 2026

La familia, NASCAR y Richard Childress Racing confirmaron el fallecimiento del piloto el jueves, aunque no divulgaron una causa oficial. A sus 41 años, Busch dejó un legado histórico en el automovilismo estadounidense con 234 victorias en las tres principales categorías nacionales de NASCAR y dos campeonatos de la Cup Series, obtenidos en 2015 y 2019.