NASCAR lamentó la muerte del ex campeón Kyle Busch

Redacción FOX Deportes

NASCAR confirmó este jueves la muerte del piloto estadounidense Kyle Busch a los 41 años, apenas horas después de que se informara su hospitalización por una enfermedad severa. La propia categoría y Richard Childress Racing emitieron un comunicado conjunto para anunciar el fallecimiento del dos veces campeón de la Cup Series.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, Busch había sido internado durante la mañana tras presentar complicaciones médicas relacionadas con una enfermedad cuya causa exacta todavía no ha sido revelada públicamente. Su familia pidió privacidad mientras el piloto recibía tratamiento, aunque más tarde se confirmó su deceso.

We are saddened and heartbroken to share the news of the passing of Kyle Busch, a two-time Cup champion and one of our sport's greatest and fiercest drivers. He was 41 years old.



We extend our deepest condolences to the Busch family, Richard Childress Racing and the entire… pic.twitter.com/FARIF6OKrw — NASCAR (@NASCAR) May 21, 2026

La noticia sacudió al automovilismo estadounidense y provocó una ola inmediata de reacciones dentro de NASCAR. Busch era considerado una de las figuras más importantes de la era moderna, con campeonatos de la Cup Series en 2015 y 2019, además de una trayectoria histórica en Xfinity Series y Truck Series.

El piloto originario de Las Vegas deja un legado enorme dentro del deporte motor, con más de 200 victorias sumadas entre las tres principales categorías nacionales de NASCAR. Apenas unas horas antes de su fallecimiento, Richard Childress Racing había informado que Austin Hill tomaría el volante del auto No. 8 para la Coca-Cola 600 en Charlotte.