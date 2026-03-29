Primer triunfo para Ty Gibbs en la NASCAR Cup Series

Redacción FOX Deportes

Ty Gibbs ganó el domingo la Food City 500 de la NASCAR Cup Series en tiempo extra, en el legendario Bristol Motor Speedway, para su primera victoria en la serie en su 131ra. salida.

Gibbs lideró las últimas 25 de las 505 vueltas al volante del Toyota No. 54 de Joe Gibbs Racing, tras permanecer en pista con neumáticos desgastados y manteniendo una ventaja de apenas 0,055 segundos sobre Ryan Blaney al final de la carrera.

TY GIBBS IS A NASCAR CUP SERIES WINNER! He holds off Ryan Blaney to get it done at the line. What a finish. pic.twitter.com/xgQEF3HFuo — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) April 12, 2026

Blaney, quien partió desde la Pole Position, lideró 190 vueltas, pero se detuvo para cambiar a cuatro neumáticos nuevos tras una bandera amarilla a falta de 24 vueltas y al final cruzó la meta en segundo lugar a bordo del Ford No. 12 de Team Penske.

Kyle Larson lideró la mayor cantidad de vueltas de la carrera, con un total de 284, y finalizó en tercer lugar, seguido por Tyler Reddick y Chase Briscoe en el Top 5.

Alex Bowman terminó en el último lugar de la parrilla de 37 autos, en su regreso a la competición de la Cup Series tras una ausencia de cuatro carreras debido a problemas de vértigo.

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El Chevrolet No. 48 de Hendrick Motorsports de Bowman se vio involucrado en un choque múltiple de cuatro autos, provocado por un trompo de Shane van Gisbergen; el piloto pasó un tiempo prolongado en los boxes para realizar reparaciones antes de retirarse definitivamente de la carrera.

Christopher Bell, considerado uno de los favoritos antes de la carrera tras su victoria en Bristol el otoño pasado, finalizó en la 27ma. posición tras sufrir dos contratiempos durante la primera mitad de la prueba.

Bell fue penalizado por exceso de velocidad en la calle de boxes durante el descanso de la Etapa 1, lo que lo relegó al 27mo. puesto en el orden de carrera.

En la vuelta 144, su Toyota No. 20 de Joe Gibbs Racing rozó el muro exterior de contención y, posteriormente, hizo un trompo hasta detenerse en la zona de seguridad interior, provocando el tercer periodo de bandera amarilla de la carrera. Un nuevo contacto en la vuelta 270 también ralentizó su avance.