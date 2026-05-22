La familia de Kyle Busch publicó las causas de su muerte

EFE

El doble campeón de NASCAR Kyle Busch, quien falleció este jueves a los 41 años, perdió la vida a causa de una neumonía grave que derivó en sepsis, según informó este sábado su familia.

"La evaluación médica entregada a la familia Busch determinó que una neumonía grave derivó en sepsis, lo que provocó complicaciones asociadas rápidas y fulminantes", informaron sus familiares.

Se revelaron algunas causas de la muerte de Kyle Busch El ex campeón de la NASCAR Cup Series presentó problemas respiratorios durante varios días

Su equipo, el Richard Childress Racing, había anunciado poco antes de su defunción que Busch estaba hospitalizado por una grave enfermedad, a falta de pocos días para la disputa de las 600 Millas de Charlotte, en Carolina del Norte.

Busch, nativo de Las Vegas, corrió para tres dueños de equipos miembros del Salón de la Fama en la Cup Series, comenzando su carrera con Hendrick Motorsports como novato en las grandes ligas de las carreras de autos de turismo en 2005, subraya la NASCAR.

A statement from the family of Kyle Busch. pic.twitter.com/nyQsF3oRQz — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) May 23, 2026

Se unió a Joe Gibbs Racing en 2008, estableciendo una asociación de largo plazo que lo convirtió en la cara de los esfuerzos de Toyota en NASCAR, proclamándose campeón en 2015 y 2019.

Pasó las etapas finales de su carrera con Childress, llegando en 2023 y tomando las riendas del Chevrolet número 8.