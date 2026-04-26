Denny Hamlin conquistó la All Star Race de NASCAR y se lleva 1 millón de dólares

Hiram Marín

La NASCAR All-Star Race 2026 tuvo a Denny Hamlin como gran protagonista en Dover Motor Speedway, luego de conquistar el premio de un millón de dólares tras imponerse en el segmento final de 200 vueltas. El piloto de Joe Gibbs Racing arrancó desde la pole y superó a su compañero Chase Briscoe a 29 giros del final para quedarse con la victoria.

La edición 2026 estrenó formato en el 'Monster Mile', con dos segmentos iniciales de 75 vueltas y una definición entre los 26 mejores autos. La carrera estuvo marcada por múltiples accidentes, incluido un choque de nueve autos en el primer segmento, lo que elevó la tensión desde el arranque en Dover.

Twice is nice for @dennyhamlin!



He wins at the @MonsterMile and captures his second victory in NASCAR's #AllStarRace! pic.twitter.com/KgeJOszJUF — NASCAR (@NASCAR) May 17, 2026

Detrás de Hamlin terminaron Briscoe, Erik Jones, Austin Dillon y el joven Connor Zilisch, quien volvió a llamar la atención con un sorprendente Top 5. Hamlin además confirmó su dominio reciente en Dover, donde ya suma tres triunfos consecutivos, además de firmar su segundo All-Star Race de por vida.

Aunque la competencia no otorgó puntos para el campeonato, el resultado dejó claro que Hamlin atraviesa uno de los mejores momentos de la temporada 2026. Joe Gibbs Racing mostró superioridad durante gran parte del evento y varios contendientes importantes, como Kyle Larson y Ross Chastain, quedaron lejos de la pelea grande en una tarde caótica y de mucha agresividad en pista.