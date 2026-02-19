Chase Elliot, líder absoluto y merecido ganador en Martinsville

Redacción FOX Deportes

Chase Elliott ganó el domingo la Cook Out 400 en el Martinsville Speedway, tras tomar el liderato de Denny Hamlin en una reanudación hacia el final de la carrera y brindando a Hendrick Motorsports su primera victoria de 2026.

Elliott lideró en dos ocasiones durante un total de 84 vueltas y mantuvo a raya a Hamlin, después de que el Toyota No. 11 se adjudicara las dos primeras etapas en una actuación dominante.

CHASE ELLIOTT WINS AT MARTINSVILLE! pic.twitter.com/LDwiuX18aD — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) March 29, 2026

La emoción se disparó a mitad de la etapa final, cuando Bubba Wallace golpeó a Carson Hocevar en varias ocasiones, lo que provocó un choque masivo y frenó el dominio de Hamlin.

Joey Logano terminó en tercer lugar, seguido por Ty Gibbs y el compañero de equipo de Elliott, William Byron, para completar el Top 5. Ryan Blaney, Christopher Bell, Austin Cindric, Kyle Larson y Josh Berry siguieron en el Top 10.