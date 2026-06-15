¿Y esto? Cabo Verde se agiganta y apaga la furia de España

Héctor Cantú

El arranque de la Copa del Mundo 2026 ha dejado otra sorpresa inesperada luego de que Cabo Verde, uno de los debutantes en este torneo, lograra sumar puntos ante España, actual campeona de Europa.

En un partido rocoso, los comandados por Luis de la Fuente nunca encontraron las formas para romper el cerco defensivo del cuadro africano y terminaron por protagonizar el primer empate sin goles del Mundial.

🚨 Lamine Yamal subs on to make his FIFA World Cup debut at 18-years-old pic.twitter.com/YwQjtqPhJU — FOX Sports (@FOXSports) June 15, 2026

Con orden y un repliegue casi perfecto, los caboverdianos extinguieron el fuego de las grandes estrellas de España que terminaron por ser superadas por la línea defensiva de su rival.

Ni siquiera el ingreso en el segundo tiempo de Lamine Yamal logró desarticular la línea defensiva de Cabo Verde que replegó hasta a 9 jugadores, acomodados en dos líneas, para detener a la Furia Roja.

Las opciones más claras de gol para España las tuvo Ferrán Torres, quien envió por encima su primer disparo y el segundo lo dejó en las manos del arquero.

España no lo puede creer; frustración absoluta tras el empate ante Cabo Verde

Cabo Verde también tuvo una opción clara de marcar en una tiro de esquina, donde Diney Borges cabeceó con peligro hasta que la pelota quedó controlada en las manos de Unai Simón.

Fueron más de 25 disparos de España durante los 90 minutos, ninguno de ellos alcanzó las redes y ahora el panorama se complica, pues Argentina podría ser el rival de la Furia Roja en dieciseisavos de final si España queda como segundo de su grupo.