Xavi Simons se une a la lista de figuras que se perderán el Mundial

Héctor Cantú

La lista de estrellas que se perderán el próximo Mundial sigue creciendo, ahora ha sido el neerlandés, Xavi Simons, quien se ha unido a este grupo.

El futbolista del Tottenham Hotspurs se lesionó el fin de semana pasado en el duelo donde el Tottenham derrotó al ya descendido Wolverhampton.

Harry Kane opacó el golazo de Xavi Simons en la semifinal de la Eurocopa

Horas después, se confirmó en redes sociales de la rotura de ligamento cruzado de la rodilla que sufrió Simons en este encuentro y que lo llevó a perderse lo que resta de la temporada y la Copa del Mundo.

“Dicen que la vida es cruel y hoy se siente así. Mi temporada se ha acabado de forma abrupta y aún estoy procesándolo. Sinceramente, estoy roto. Nada de esto siente sentido. La oportunidad de representar a mi país este verano se ha ido. Intentaré encontrar la paz en este tiempo, pero trataré de ser el mejor compañero posible y no tengo dudas de que juntos ganaremos esta batalla. Cuento los días para volver”, publicó el futbolista en sus redes sociales.

Simons representa una ausencia importante para Países Bajos equipo con el que acumula 34 participaciones a su corta edad.

La ‘Oranje’ se enfrentará a Japón, Suecia y Túnez en la próxima Copa del Mundo donde México, Estados Unidos y Canadá fungirán como sedes.