Publicación: lunes 27 de abril de 2026

Héctor Cantú

Xavi Simons se une a la lista de figuras que se perderán el Mundial

El neerlandés no podrá jugar con la 'Oranje' la próxima Copa del Mundo

La lista de estrellas que se perderán el próximo Mundial sigue creciendo, ahora ha sido el neerlandés, Xavi Simons, quien se ha unido a este grupo.

El futbolista del Tottenham Hotspurs se lesionó el fin de semana pasado en el duelo donde el Tottenham derrotó al ya descendido Wolverhampton.

Harry Kane opacó el golazo de Xavi Simons en la semifinal de la Eurocopa

Harry Kane opacó el golazo de Xavi Simons en la semifinal de la Eurocopa
Xavi Simons adelantó a Países Bajos ante Inglaterra en la semifinal con un disparo desde fuera del área a los 7 minutos
Primer gol del mediocampista en la Eurocopa
Jordan Pickford no pudo detener el misil del neerlandés
Segundo gol con la 'Oranje'
Denzel Dumfries cometió una falta dentro del área sobre Harry Kane
El VAR llamó al árbitro quien marcó penal después de la revisión
Kane acertó y emparejó los cartones al 18
Tercer gol en la presente edición y séptimo en el torneo para convertirse en el tercer goleador histórico por detras de Cristiano Ronaldo (14) y Michel Platini (9)

Horas después, se confirmó en redes sociales de la rotura de ligamento cruzado de la rodilla que sufrió Simons en este encuentro y que lo llevó a perderse lo que resta de la temporada y la Copa del Mundo.

“Dicen que la vida es cruel y hoy se siente así. Mi temporada se ha acabado de forma abrupta y aún estoy procesándolo. Sinceramente, estoy roto. Nada de esto siente sentido. La oportunidad de representar a mi país este verano se ha ido. Intentaré encontrar la paz en este tiempo, pero trataré de ser el mejor compañero posible y no tengo dudas de que juntos ganaremos esta batalla. Cuento los días para volver”, publicó el futbolista en sus redes sociales.

Simons representa una ausencia importante para Países Bajos equipo con el que acumula 34 participaciones a su corta edad.

La ‘Oranje’ se enfrentará a Japón, Suecia y Túnez en la próxima Copa del Mundo donde México, Estados Unidos y Canadá fungirán como sedes.

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