Vayan apuntando a México en la siguiente ronda del Mundial

Enrique Gómez

Apenas va un partido del Mundial, pero vayan apartando un lugar para México en la siguiente ronda.

Y es que el 90% de las veces que el Tri ganó su primer partido de la Copa del Mundo (como ahora ante Sudáfrica), clasificó a la siguiente fase. Es más, las últimas nueve veces que ganó en su presentación, siempre avanzó. La escuadra ‘azteca’ desbloqueó el mejor de sus augurios con el 2-0 del 11 de junio.

Además, si consideramos que ahora pueden avanzar hasta tres equipos por grupo, es casi seguro que la Selección Mexicana estará en los 16vos de final, ronda de eliminación que se estrenará para esta edición.

México inició el Mundial con victoria y eso es lo que importa Con más expulsiones que goles, la Copa del Mundo arrancó con triunfo sobre Sudáfrica

Así le va a México cuando sale victorioso en su primer compromiso mundialista:

MUNDIAL TRIUNFO DESENLACE 1962 3-1 vs Checoslovaquia Eliminado en fase de grupos 1970 4-0 vs Bélgica Cuartos de final 1986 2-1 vs Bélgica Cuartos de final 1994 1-0 vs Irlanda Octavos de final 1998 3-1 vs Corea del Sur Octavos de final 2002 1-0 vs Croacia Octavos de final 2006 3-1 vs Irán Octavos de final 2010 2-0 vs Francia Octavos de final 2014 1-0 vs Camerún Octavos de final 2018 1-0 vs Alemania Octavos de final 2026 2-0 vs Sudáfrica En disputa

En los últimos 40 años, las únicas veces que México no ganó su primer partido del Mundial fue en 1990, porque ni siquiera participó y en Catar 2022 (0-0 contra Polonia), donde quedó eliminado en fase de grupos por primera vez desde 1982 (torneo donde tampoco se estrenó con triunfo). Pareciera que no hay punto medio, si el Tri se presenta con victoria, supera la fase de grupos; si no lo hace, queda eliminado.

Claro que la Selección Mexicana no le alcanza con llegar a 16vos; lo mínimo aceptable sería llegar a octavos de final (al quinto partido), mientras que, si alcanza cuartos, ya podría hablarse de una buena participación. Por lo pronto, inició bien (a secas) su andar en este torneo donde es coanfitrión.