Publicación: sábado 13 de junio de 2026

Enrique Gómez

Vayan apuntando a México en la siguiente ronda del Mundial

¿Es cierto que el Tri siempre avanza cuando gana su primer partido del Mundial?

Apenas va un partido del Mundial, pero vayan apartando un lugar para México en la siguiente ronda.

Y es que el 90% de las veces que el Tri ganó su primer partido de la Copa del Mundo (como ahora ante Sudáfrica), clasificó a la siguiente fase. Es más, las últimas nueve veces que ganó en su presentación, siempre avanzó. La escuadra ‘azteca’ desbloqueó el mejor de sus augurios con el 2-0 del 11 de junio.

Además, si consideramos que ahora pueden avanzar hasta tres equipos por grupo, es casi seguro que la Selección Mexicana estará en los 16vos de final, ronda de eliminación que se estrenará para esta edición.

México inició el Mundial con victoria y eso es lo que importa

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Con más expulsiones que goles, la Copa del Mundo arrancó con triunfo sobre Sudáfrica

Así le va a México cuando sale victorioso en su primer compromiso mundialista:

MUNDIAL

TRIUNFO

DESENLACE

1962

3-1 vs Checoslovaquia

Eliminado en fase de grupos

1970

4-0 vs Bélgica

Cuartos de final

1986

2-1 vs Bélgica

Cuartos de final

1994

1-0 vs Irlanda

Octavos de final

1998

3-1 vs Corea del Sur

Octavos de final

2002

1-0 vs Croacia

Octavos de final

2006

3-1 vs Irán

Octavos de final

2010

2-0 vs Francia

Octavos de final

2014

1-0 vs Camerún

Octavos de final

2018

1-0 vs Alemania

Octavos de final

2026

2-0 vs Sudáfrica

En disputa

En los últimos 40 años, las únicas veces que México no ganó su primer partido del Mundial fue en 1990, porque ni siquiera participó y en Catar 2022 (0-0 contra Polonia), donde quedó eliminado en fase de grupos por primera vez desde 1982 (torneo donde tampoco se estrenó con triunfo). Pareciera que no hay punto medio, si el Tri se presenta con victoria, supera la fase de grupos; si no lo hace, queda eliminado.

Claro que la Selección Mexicana no le alcanza con llegar a 16vos; lo mínimo aceptable sería llegar a octavos de final (al quinto partido), mientras que, si alcanza cuartos, ya podría hablarse de una buena participación. Por lo pronto, inició bien (a secas) su andar en este torneo donde es coanfitrión.

¿Cuál es el mejor jersey mundialista que ha tenido México?

8. Brasil 2014 | Los adornos de lucha libre y las diferentes texturas fueron muy rechazas al principio.
7. Corea-Japón 2002 | Una camiseta simple... quizá demasiado.
6. Rusia 2018 | El jersey más sobrio que ha usado México en los últimos mundiales.
5. Norteamérica 2026 | Pudo ser una camiseta legendaria si los detalles prehispánicos no hubieran sido matizados.
4. Sudáfrica 2010 | El verde satinado y el entramado de plumas llamaron mucho la atención.
3. Alemania 2006 | Lo tuvo todo: verde brillante, marcas prehispánicas en el chevrón y un escudo gigante.
2. Catar 2022 | Un jersey impecable con guiños a los 'caballeros águila' de la cultura azteca.
1. Francia 1998 | ¡La Piedra del Sol sin censura! El mejor jersey que ha tenido México, a pesar del corte 'oversize' típico de los 90s.

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