Enrique Gómez
Vayan apuntando a México en la siguiente ronda del Mundial
¿Es cierto que el Tri siempre avanza cuando gana su primer partido del Mundial?
Apenas va un partido del Mundial, pero vayan apartando un lugar para México en la siguiente ronda.
Y es que el 90% de las veces que el Tri ganó su primer partido de la Copa del Mundo (como ahora ante Sudáfrica), clasificó a la siguiente fase. Es más, las últimas nueve veces que ganó en su presentación, siempre avanzó. La escuadra ‘azteca’ desbloqueó el mejor de sus augurios con el 2-0 del 11 de junio.
Además, si consideramos que ahora pueden avanzar hasta tres equipos por grupo, es casi seguro que la Selección Mexicana estará en los 16vos de final, ronda de eliminación que se estrenará para esta edición.
Así le va a México cuando sale victorioso en su primer compromiso mundialista:
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MUNDIAL
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TRIUNFO
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DESENLACE
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1962
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3-1 vs Checoslovaquia
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Eliminado en fase de grupos
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1970
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4-0 vs Bélgica
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Cuartos de final
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1986
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2-1 vs Bélgica
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Cuartos de final
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1994
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1-0 vs Irlanda
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Octavos de final
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1998
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3-1 vs Corea del Sur
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Octavos de final
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2002
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1-0 vs Croacia
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Octavos de final
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2006
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3-1 vs Irán
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Octavos de final
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2010
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2-0 vs Francia
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Octavos de final
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2014
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1-0 vs Camerún
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Octavos de final
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2018
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1-0 vs Alemania
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Octavos de final
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2026
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2-0 vs Sudáfrica
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En disputa
En los últimos 40 años, las únicas veces que México no ganó su primer partido del Mundial fue en 1990, porque ni siquiera participó y en Catar 2022 (0-0 contra Polonia), donde quedó eliminado en fase de grupos por primera vez desde 1982 (torneo donde tampoco se estrenó con triunfo). Pareciera que no hay punto medio, si el Tri se presenta con victoria, supera la fase de grupos; si no lo hace, queda eliminado.
Claro que la Selección Mexicana no le alcanza con llegar a 16vos; lo mínimo aceptable sería llegar a octavos de final (al quinto partido), mientras que, si alcanza cuartos, ya podría hablarse de una buena participación. Por lo pronto, inició bien (a secas) su andar en este torneo donde es coanfitrión.
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