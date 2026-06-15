Uruguay llegó con retraso por culpa de aerolínea mexicana

Héctor Cantú

El vuelo de la selección uruguaya de fútbol desde México a Miami para su debut en el Mundial se retrasó varias horas el domingo debido a un error de la aerolínea, informó la FIFA.

Uruguay, que está concentrado en Playa del Carmen, viajó hacia Miami para el debut ante Arabia Saudita el lunes por el Grupo H del Mundial.

"Debido a un error en la autorización de la aerolínea en México, la salida de la selección uruguaya de Cancún a Miami se retrasó. La aerolínea se disculpó por las molestias ocasionadas", declaró la FIFA en un comunicado.

El organismo agregó que estuvo en contacto directo con el equipo durante el retraso y colaboró ​​con el aeropuerto y los socios operativos para agilizar el proceso y minimizar las interrupciones en los planes de viaje del equipo.

El entrenador de la "celeste", Marcelo Bielsa, declaró a la prensa que "el contratiempo no afectó la preparación en lo más mínimo", mientras que el capitán José María Giménez agregó que supieron sacar el máximo provecho de la situación.

"El viaje tuvo algunas complicaciones, fue difícil, pero pudimos descansar en el hotel y llegar más tarde", dijo el defensa.