Publicación: martes 21 de julio de 2026

Reuters

Piden la dimisión de Gianni Infantino tras el Mundial

Acabó el Mundial y el balance no es favorable para el dirigiente de la FIFA

El presidente de La Liga española, Javier Tebas, afirmó que el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, debería dimitir, al tiempo que acusó a la entidad global de "destruir la industria del fútbol" al ampliar las competiciones internacionales a costa de las ligas nacionales y los clubes.

Tebas ha criticado en repetidas ocasiones a la FIFA por la saturación del calendario y por sus planes de ampliar aún más el Mundial. Cuando se le preguntó en una entrevista con el periódico italiano La Gazzetta dello Sport sobre si Infantino debería dimitir, afirmó que "debería irse, le ha llegado su momento".

Vozinha sí, Pau Cubarsí, no; así los candidatos al XI ideal del Mundial

Portero: Vozinha Selección: Cabo Verde
Portero: Emiliano 'Dibu' Martínez Selección: Argentina
Portero: Jordan Pickford Selección: Inglaterra
Portero:Eloy Room Selección: Curazao
Defensa: Marc Cucurella Selección: España
Defensa: Lisandro Martínez Selección: Argentina
Defensa: 'Cuti' Romero Selección: Argentina
Defensa: Nuno Mendes Selección: (Portugal)
Defensa: Pedro Porro Selección: España
Defensa: Dayot Upamecano Selección: Francia
Defensa: Gabriel Magalhaes Selección: Brasil
Defensa: Virgil Van Dijk Selección: Páises Bajos
Mediocampsita: Jude Bellingham Selección: Inglaterra
Mediocampista: Ousmane Dembélé Selección: Francia
Mediocampsita:Michael Olise Selección: Francia
Mediocampista: Vinícius Júnior Selección: Brasil
Mediocampista: Enzo Fernández Selección: Argentina
Mediocampista: Luka Modric Selección: Croacia
Mediocampista: Ismael Saibari Selección: Marruecos
Mediocampista: Lamine Yamal Selección: España
Mediocampista: Rodri Selección: Española
Delantero: Lionel Messi Selección: Argentina
Delantero: Kylian Mbappé Selección: Francia
Delatero: Erlinga Haaland Selección: Noruega
Delantero: Harry Kane Selección: Inglaterra
Delantero: Julián Quiñones Selección: Mexico
Delantero: Mikel Oyarzabal Selección: España

Infantino anunció en abril que se presentará a la reelección para un cuarto mandato como presidente de la FIFA. La votación para el ciclo 2027-2031 está prevista para el 18 de marzo de 2027 en Marruecos.

Al ser consultado sobre las crecientes críticas al liderazgo de Infantino, Tebas señaló que el presidente de la FIFA sigue contando con un fuerte apoyo entre las federaciones nacionales, pese a las preocupaciones existentes en el mundo del fútbol.

"Cuenta con el apoyo del sistema. No hay ningún candidato de la oposición; nadie quiere presentarse para perder. Este es el sistema, y es un sistema defectuoso desde sus cimientos", destacó Tebas.

"En Estados Unidos he oído a mucha gente en contra de Infantino, que no está de acuerdo con lo que hace. Lo dicen, pero luego no hacen nada. No sé qué es peor, el silencio o la complicidad, porque quienes guardan silencio son perfectamente conscientes del daño que está sufriendo el fútbol", remarcó.

10 datos sorprendentes que dejó Argentina en la final del Mundial 2026

Argentin perdió su cuarta final de Copa del Mundo y ahora tiene más subcampeonatos que títulos (3)
Argentina cometió un total de 25 faltas. El mayor registro para un equipo en la edición 2026 del Mundial
Los dos remates que consiguió Argentina en la final llegaron cuando España ya había marcado el gol del triunfo
Lionel Scaloni dirigió un total de 15 partidos de una Copa del Mundo. Curiosamente perdió el primero (Arabia Saudita en 2022) y el último (final ante España 2026)
Argentina se convirtió en el único equipo en marcar goles definitivos después de los 90 minutos. No pudo refrendar esa estadística en la final.
Argentina solo tuvo un toque en el área de España. El peor registro en este rubro fue en 1998 de Arabia Saudita ante Francia en un partido de Cpa del Mundo.
El arquero Emiliano Martínes tuvo 11 atajadas en la final ante España. Una más que el registro de Unai Simón en todo el Mundial.
Messi jugó un total de seis Mundiales en los que llegó a tres finales e incidió en 33 goles albicelestes (21 goles y 12 asistencias)
Argentina es la única selección enn la historia a la que le han expulsado dos jugadores en una final del Mundial: 2 en Italia 1990 (Gustavo Dezotti y Pedro Monzón) y 2 en Mundial 2026 (Enzo Fernández y Leandro Paredes) .
Argentina tuv su registro más bajo de posesión de pelota desde el Mundial de 1966 (34 por ciento)

Tebas también cuestionó la decisión de la FIFA de aplazar la sanción de un partido impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun tras una tarjeta roja recibida durante el Mundial. La medida se tomó tras la intervención del presidente Donald Trump.

"Es un asunto extremadamente grave: tuvieron suerte de que Bélgica eliminara a Estados Unidos (4-1 en octavos de final), porque de lo contrario podrían haber creado un escándalo que le habría costado el puesto a Infantino. Como Bélgica ganó, lograron enterrar el asunto. Pero esto es sólo la punta del iceberg", destacó el dirigente.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS