Redacción FOX Deportes
Una Italia plagada de estrellas buscará su boleto al Mundial
Gennaro Gattuso presentó la convocatoria de cara al playoff.
La Selección Italiana se alista para disputar su tercer playoff de clasificación mundialista al hilo y lo hará con un cuadro cargado de estrellas.
Gennaro Gattuso presentó una lista de 28 jugadores para afrontar el duelo ante Irlanda del Norte y, en caso de avanzar, a Gales o Bosnia y Herzegovina.
El cuadro lo comanda el capitán Gianluigi Donnarumma, acompañado por veteranos como Leonardo Spinazzola, Nicolò Barella y Alessandro Bastoni.
El gran ausente es Giovanni Di Lorenzo, quien está lesionado de la rodilla y podría volver a la actividad a finales de abril próximo.
Entre las sorpresas están los regresos de Federico Chiesa, Sandro Tonali y Gianluca Scamacca.
Gattuso tiene la encomienda de clasificar a Italia a su primer Mundial en 12 años. La lista completa, a continuación:
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