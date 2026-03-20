Una Italia plagada de estrellas buscará su boleto al Mundial

Redacción FOX Deportes

La Selección Italiana se alista para disputar su tercer playoff de clasificación mundialista al hilo y lo hará con un cuadro cargado de estrellas.

Gennaro Gattuso presentó una lista de 28 jugadores para afrontar el duelo ante Irlanda del Norte y, en caso de avanzar, a Gales o Bosnia y Herzegovina.

El cuadro lo comanda el capitán Gianluigi Donnarumma, acompañado por veteranos como Leonardo Spinazzola, Nicolò Barella y Alessandro Bastoni.

El gran ausente es Giovanni Di Lorenzo, quien está lesionado de la rodilla y podría volver a la actividad a finales de abril próximo.

Entre las sorpresas están los regresos de Federico Chiesa, Sandro Tonali y Gianluca Scamacca.

Gattuso tiene la encomienda de clasificar a Italia a su primer Mundial en 12 años. La lista completa, a continuación: