Turquía está de regreso en la Copa del Mundo después de 24 años

Oscar Sandoval

Turquía terminó con el sueño de Kosovo luego de ganar 1-0 la final de la Llave C y clasificó por tercera ocasión en su historia a la Copa del Mundo, un gol de Kerem Aktürkoglu puso punto final a una espera de 24 años y ‘Los de la Luna y Estrella’ integrarán el Grupo D en el Mundial 2026.

La nueva generación turca logró una clasificación histórica y devolvió a la selección a la justa mundialista consiguiendo el boleto como visitante y dejando en la orilla a Kosovo que no pudo con Cakir cuando merecía abrir el marcador tras los primeros 20 minutos.

La primera mitad estuvo llena de intensidad y la segunda empezaba a tomar ese ritmo, pero Aktürkoglu cambió el rumbo a los 53 minutos terminando en el área chica una jugada colectiva de pocos toques que comenzó en el arquero.

Kosovo resintió el golpe y se fue apagando, intentó revivir con base en el orgullo sobre la parte final, pero volvió a aparecer Cakir a tres minutos del final para evitar el empate y sellar el boleto de Turquía a la Copa del Mundo.