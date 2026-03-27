Kosovo, la nación más joven, desafía a una Turquía con 24 años sin Mundial

Oscar Sandoval

Kosovo mantiene la esperanza de clasificar por primera vez a la Copa del Mundo y 90 minutos lo separan de una clasificación histórica, recibirá a Turquía que saltará al terreno de juego con una racha de dos victorias en fila y buscará hacerse fuerte en casa para ser parte del Mundial 2026.

Kosovo fue aceptado formalmente como miembro de la FIFA en 2016 y 10 años después podría acceder por primera vez al mejor torneo internacional, la ilusión y la confianza están a tope, pero no ha sido capaz de vencer al conjunto turco tras dos enfrentamientos y una victoria sería inolvidable en todos los sentidos.

Turquía ha disputado en dos ocasiones el Mundial, pero tiene 24 años sin participar en el certamen y la repesca le ha dado más dolores que alegrías luego de perder en 2022 ante Portugal y en 2006 frente a Suiza por goles de visitante, pero en 2002 consiguió su lugar en la justa mundialista por esa vía y quiere repetir la hazaña.

Ambos deberán de apostar a todo o nada, el ganador cumplirá un sueño y clasificará a la Copa del Mundo para convertirse en la cuarta selección del Grupo D junto al anfitrión Estados Unidos, Paraguay y Australia.