Takefusa Kubo podría perderse perderse la fase de grupos y el Mundial 2026

Oscar Sandoval

El Mundial 2026 podría terminar después de 75 minutos para Take Kubo quien sufrió un golpe en el debut de Japón contra Países Bajos y las pruebas médicas no resultaron positivas, ya que sufre una lesión en la rodilla izquierda que podría dejarlo fuera del torneo.

Japón tendrá que enfrentar a Túnez con una baja sensible tras confirmarse la lesión de Kubo, el habilidoso mediocampista chocó en el primer partido con Denzel Dumfries y se llevó la peor parte porque tuvo que abandonar el encuentro antes del final.

El diario AS señala que en el conjunto japonés lo dan “por descartado para la fase de grupos”, porque recuperarse en el plazo de una semana es casi imposible y esto dejaría al futbolista en duda para el resto del campeonato. Su posible regreso dependería de que los ‘Samuráis Azules’ avancen a la segunda ronda.

Japón enfrentará a Túnez y cerrará la fase de grupos ante Suecia, encuentros en los que buscará asegurar su boleto a dieciseisavos de final sin una de sus máximas figuras.