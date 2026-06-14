Japón es un equipo muy difícil: Frenkie de Jong

EFE

El mediocampista neerlandés Frenkie de Jong afirmó que su equipo hizo un buen partido, pese a haber encajado el gol del empate ante Japón (2-2), en los últimos minutos, en su primer partido en el Mundial 2026.

"Lógicamente, estamos decepcionados por recibir el gol en los últimos minutos y empatar, pero creo que hemos hecho un buen partido, serio. Japón es muy buen equipo y es difícil jugar contra ellos. Pero claramente queríamos ganar", señaló el jugador barcelonista.

Países Bajos y Japón honraron al futbol y al Mundial 2026 En el mejor partido hasta ahora, la Selección Japonesa empató de último minuto

Países Bajos encajó el empate en el minuto 88, cuando el técnico Ronald Koeman decidió pasar a defender con cinco, con la entrada de un zaguero, Aké, por un centrocampista, Ryan Gravenverch.

De Jong considera que fue una decisión lógica: Hemos defendido con cinco porque ellos atacan muchas veces con cinco, porque sus carrileros están muy altos y atacan muchas veces, por eso hemos defendido con cinco, porque con cuatro era difícil defender", destacó.

No obstante, el centrocampista neerlandés confía en que el conjunto mejorará en los próximos partidos. "Somos un equipo que es difícil jugar contra nosotros. Tenemos muchas fortalezas y podemos marcar en situaciones diferentes, con la altura, la velocidad que tenemos. Esperemos que vayamos mejorando y podamos competir por ganarla" la copa.