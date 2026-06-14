Países Bajos y Japón honraron al futbol y al Mundial 2026

Enrique Gómez

El mejor partido de la Copa del Mundo, hasta el momento, se disputó en el Estadio Dallas.

Países Bajos y Japón no decepcionaron y firmaron un partidazo en lo que fue el primer compromiso del Grupo F, en el cuarto día de actividades de la Copa del Mundo 2026.

Empate 2-2 entre ‘La Naranja Mecánica’ y los ‘Blue Samurais’, que empataron de último minuto.

Se esperaba mucho de este encuentro entre equipos muy dinámicos y de gran técnica y aunque la Selección Neerlandesa fue ligeramente superior (siete tiros a gol y el 60% de la posesión), tuvo mucho mérito el equipo asiático, que nunca se desordenó y jamás dejó de pelear hasta que pudo salirse con la suya y sumar su primer punto ante el favorito del grupo.

Summerville’s goal is quite literally the definition pic.twitter.com/D0gMYCPMxV — FOX Sports (@FOXSports) June 14, 2026

Así fueron los goles de este partido celebrado en el Estadio de los Cowboys:

· 1-0 (51’): Virgil van Dijk acomodó la cabeza para poner el balón en la base del poste más lejano

· 1-1 (57’): Keito Nakamura sacó un fuerte disparo que apenas fue desviado en el centro del área

· 2-1 (64’): Zurdazo de Crysencio Summerville en los linderos del área que apenas rosó el palo

· 2-2 (88’): Daichi Kamada pegó un fuerte cabezazo en el área que rebotó en un compañero

Sí, los dos goles de ‘Holanda’ pegaron en la base del poste antes de meterse, mientras que ambos tantos del conjunto oriental llegaron a las redes luego de que alguien desviara su trayectoria original.

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JAPAN DRAWS LEVEL LATE AFTER OGAWA'S GOAL! pic.twitter.com/n2tFoM5CTU — FOX Sports (@FOXSports) June 14, 2026

Contando Catar 2022, resulta que Japón ya venció a España y a Alemania y rescató un empate que sabe a victoria contra otra potencia absoluta del futbol europeo. El poder de este equipo no es casualidad y ya demostró que peleará por finalizar como líder de grupo, tal como sucedió hace cuatro años.

El próximo partido de la ‘Oranje’ es ante Suecia el 20 de junio, mismo día en el Japón enfrenta a Túnez.

Se espera mucho de ambos equipos para este Mundial 2026, pues mientras Países Bajos es una fuerza histórica y constante en los Mundiales, Japón tiene todo para ser el caballo negro perfecto.