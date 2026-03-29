Suecia, con hambre de revancha: Polonia le arrebató Catar 2022

Héctor Cantú

El futbol ha querido que cuatro años después, Suecia pueda tener posibilidad de revancha directa ante Polonia, equipo que lo dejó sin poder asistir al Mundial de Catar 2022.

En aquel año, Polonia se impuso por 2-0 en casa para avanzar a la Copa del Mundo y de paso cortar una racha de ocho partidos consecutivos sin victoria ante el cuadro vikingo.

Ahora, con la figura del delantero del Arsenal de la Premier League, Viktor Gyökeres, Suecia intentará volver a una Copa del Mundo de la FIFA, después de que llegara a cuartos de final en Rusia 2018.

Esta será la cuarta ocasión de manera consecutiva que Suecia juegue un repechaje rumbo al Mundial, donde acumula dos derrotas y apenas una victoria (018), cuando de manera inesperada dejó a Italia sin Mundial.

Para Polonia, esta será la tercera ocasión que juegue su presencia en el Mundial en un partido de Playoffs con un saldo de 1 eliminación y un boleto ganado.

Este será el duelo número 29 entre ambos combinados, donde el saldo favorece en su totalidad a Suecia con 15 victorias, 9 derrotas y solo 4 empates.