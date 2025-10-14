Publicación: martes 14 de octubre de 2025

EFE

Sudáfrica vuelve a un Mundial de la FIFA

Pasaron 16 años para que los Bafana-Bafana volvieran a una Copa del Mundo

La selección de Sudáfrica se convirtió en la vigésima tercera en certificar su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, tras imponerse este martes por 3-0 a la de Ruanda.

Sudáfrica, que disputará su cuarta fase final de una Copa del Mundo, es el séptimo equipo de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), tras Maruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana y Cabo Verde, que logra el billete para el Mundial que se disputará el próximo verano en Norteamérica y en el que participarán 48 selecciones.

La CAF otorga 9 plazas directas, además de un cupo en la repesca internacional.

Con ustedes: TRIONDA, el balón oficial del Mundial 2026

Cuenta con los tres colores representativos de cada nación.
Cuenta con 4 paneles con figuras geométricas que reproducen las ondas a las que hace referencia su nombre.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue el encargado de presentar el TRIONDA.
Tiene un sensor de movimiento que envía datos precisos al sistema VAR en tiempo real, lo que ayuda a los árbitros en la toma de decisiones.
Tiene costuras profundas para darle estabilidad cuando se desplaza por el aire, pues garantiza una excelente resistencia aerodinámica.
Los paneles forman un triángulo en el centro del balón, en referencia a la histórica unión de los tres países anfitriones.
Está adornada con iconografía que representa a cada país anfitrión: hojas de arce de Canadá, el águila de México y estrellas de Estados Unidos

La Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) ya completó sus eliminatorias, con la clasificación de la vigente campeona del mundo, Argentina -que logró en Catar 2022 su tercera Copa (después de las de 1978 y 1986)-, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia.

Además de estas seis plazas directas, la Conmebol disponía de una plaza de repesca, que conquistó Bolivia, al concluir séptima de la tabla.

Nueva Zelanda obtuvo la única plaza directa de la Federación Oceánica (OFC), mientras que Nueva Caledonia -que recientemente debutó en el Mundial sub-20 de Chile- participará en la repesca internacional con el sueño de participar también por primera vez en un Mundial absoluto.

Asia concede ocho plazas directas, de las que ya están adjudicadas seis (Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia). También otorga un pase para la repesca.

¿El TRIONDA es el balón mundialista más feo del siglo?

7. TRIONDA, Norteamérica 2026
6. Jabulani, Sudáfrica 2010
5. Brazuca, Brasil 2014
4. Al-Rihla, Catar 2022
3. Fevernova, Corea-Japón 2002
2. Telstar 18, Rusia 2018
1. Teamgeist, Alemania 2006

Europa (UEFA) está en plena fase de clasificación y, por el momento, es la única confederación que no tiene ningún equipo asegurado.

La Confederación Norte, Centroamérica y Caribe (Concacaf) también se encuentra en plenas eliminatorias, pero, a diferencia de Europa, tiene a los tres anfitriones ya clasificados de oficio, Canadá, Estados Unidos y México.

